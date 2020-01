Cross wordt verkort in Tokio en starttijden vervroegd

Naar aanleiding van het Ready Steady Tokyo Equestrian Test-evenement, dat gehouden werd in augustus van dit jaar en waar een officieel FEI klimaatimpactonderzoek werd uitgevoerd, heeft de FEI besloten de Olympische cross te verkorten en de starttijden te vervroegen.

De cross wordt verkort tot ongeveer acht minuten, waardoor een koers van ongeveer 4.500 meter mogelijk is. De beslissing om de cross, op basis van advies van de veterinaire en eventingcommissies in te korten, is goedgekeurd door het FEI-bestuur.

Starttijd

De starttijden worden vervroegd naar tussen 7.30 uur en 8 uur zodat de deelnemers om 11 uur gefinished kunnen zijn. Dat is de tijd waar vanaf volgens de klimaatstudies de hitte en luchtvochtigheid de hoogste waardes kunnen gaan bereiken.

De exacte starttijden worden in de loop van januari bekend gemaakt.

