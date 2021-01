Dressuurscores bij eventing blijven stijgen in 2020

De gemiddelde internationale dressuurscore bij eventingwedstrijden is tussen 2008 en 2020 gestegen van 61,4% (38,6 strafpunten) naar 65,4% (34,6 strafpunten). Ook afgelopen jaar bleef die trend doorgaan. Dat meldt het data-analyse bedrijf EquiRatings. Op alle niveaus van de eventingsport worden de dressuurscores hoger. Wat betekent dit voor de sport en moet er iets veranderd worden?

De verschillen tussen de deelnemers onderling zijn grofweg hetzelfde gebleven, de dressuurscores zijn over de hele linie omhoog gegaan. Het is daarom onwaarschijnlijk dat het onderdeel ‘dressuur’ meer invloed heeft gekregen op de uitslagen van de wedstrijden.

Sam Watson: ‘Uithoudingsvermogen verbeteren’

Internationaal eventingruiter Sam Watson stelt zich wel wat vragen over de richting van de sport, zo vertelt hij aan Horse & Hound. Watson constateert dat op het hoogste niveau, in de internationale 5* wedstrijden, minder paarden binnen de tijdslimiet binnen komen. “Er is veel goeds aan het verbeteren van de dressuur, maar het is nog beter om foutloos te blijven in de cross en het springen” aldus Watson. “Het is normaal dat de combinaties en hun vaardigheden beter worden, dat zie je in alle sporten. De vraag is hoe we dat gaan bereiken in de onderdelen springen en crosscountry. Niet alleen de dressuur moet verbeteren. Ik zie dat de modernere eventingpaarden soms moeite hebben met heuvelachtige en zware parcoursen zoals in Burghley. We moeten niet het unieke aspect van eventing verliezen.”

Krappere tijd geen oplossing

Watson suggereert om krappere tijden te gaan gebruiken voor de crosscountry op de lagere niveaus, maar daar zijn collega’s het niet mee eens. Chinese ruiter Alex Hua Tian vindt het evenwicht in de sport momenteel juist prima. “De kwaliteit van de sport is daar de beste indicator van en de recente vijfsterren evenementen waren juist fantastisch. Watson heeft gelijk dat we moeten zorgen dat we paarden opleiden die op de hogere niveaus kunnen excelleren qua uithoudingsvermogen, maar op de lagere niveaus moet de sport ook geschikt zijn voor junioren en voor amateurs die maar één paard tot hun beschikking hebben. Het lijkt me niet verstandig om mensen die maar eens in de maand een cross rijden aan te moedigen om harder te gaan rijden.”

Baxter: ‘Eventing is geen dressuurwedstrijd’

Sue Baxter, die dressuurproeven jureert op eventingwedstrijden, ziet voordelen van de extra trainingstijd die in 2020 voor de basis beschikbaar was. “Het ontwikkelen van de bovenlijn, de souplesse en de balans, zorgt er in alle onderdelen van de eventingsport juist voor dat de behendigheid van de paarden verbeterd is. Dat gaan we in 2021 terug zien en het zorgt ook voor veiligere cross-rondjes.Wanneer de ruiter of amazone met de hoogste dressuurscore twee foutloze rondes neerzet in de cross en het springparcours, dan is het daarmee geen dressuurwedstrijd geworden. Die persoon verdient het gewoon om te winnen! Op de hogere niveaus zorgen springfouten juist vaak voor wijzigingen in het klassement. Om op de lagere niveaus de snelheid in de cross te gaan verhogen, waar je te maken hebt met jongere paarden en amateurruiters, dat is niet logisch en verstandig voor de veiligheid en het dierenwelzijn.”

Bron: Horse & Hound / Horses.nl