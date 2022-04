Duitse eventers op pole position op North Holland Horse Trails

Oudkarspel organiseert van 14-17 april een Internationale Eventingwedstrijd op het terrein van de familie Beukers. Nieuw dit jaar is dat de organisatie een CCI-4*S heeft toegevoegd aan het programma.

Ingrid Klimke gaat in de 4* aan de leiding met de nu 18-jarige SAP Hale Bob. De CCI4*-S in Oudkarspel is zijn eerste eventing wedstrijd sinds het Europees kampioenschap 2021 in Avenches. Hij staat op een dressuurscore van 23,7 en gaat morgen als leider van start. Beste Nederlander in de CCI4*-S is momenteel Stephan Hazeleger met zijn Dupon.

Boekelo winnaar

Boekelo winnaar 2021 Sophie Leube uit Duitsland is sterk van start gegaan met haar Jadore Moi in de CCI3*-S. Zij staat na de dressuur op een score van 25.9 op een voorlopig eerste plaats. Zij wordt op de hielen gezeten door regerend Europees Kampioen Young Rider Greta Busacker (DLD) die met haar Scrabble Old een tweede plaats bezet met een score van 26.9. De Duitse hegemonie is groot in deze rubriek want plaats 1 t/m 9 wordt ingenomen door onze oosterburen.

Elaine Pen

In de CCI2-*S staat de Nederlandse Elaine Pen met haar Kite-man na een sterke dressuurproef 26.3 op een voorlopig eerste plaats. De uit Leiden afkomstige amazone heeft ook haar Kiss me Kato merrie bij zich waar zij voorlopig 12de mee staat met een score van 31.0. Beide paarden liepen vorig jaar onder Pen het WK jonge paarden in Lion D’angers bij de 6 jarigen.

In de CCI1* intro gaat Sophie Leube met haar zevenjarige Heda aan kop met een dressuurscore van 27.1. Zij wordt op de voet gevolgd door de Nederlandse amazone Renske de Bruin met de Jazz dochter Gina Barina.

Nederlandse jeugd

In de CCI2*-L zien we dat de Chinese Huadong Sun met Lady Chin van ’t Moerven aan de leiding gaan (23.5), gevolgd door de Nederlandse Leida Naber met ACSI T-Bone EH-Z op een score van 27.3.

In de ponyrubriek de CCIP2*-L is de voor Nederland rijdende Lila van Rijthoven met haar pony Nemo 179 degene die de uitslagen lijst aanvoert met een score van 28.2.

Morgen staat de cross op het programma.

Voor het wedstrijd programma klik hier

Voor uitslagen klik hier