Duitse rensport lanceert nieuwe rubriek op website: ‘Carrière na carrière’

Wat gebeurt er eigenlijk met renpaarden als ze niet meer op de renbaan gebruikt worden? Een nieuwe informatiepagina op de website van Deutscher Galopp, de overkoepelende organisatie van de Duitse rensport, is aan deze vraag gewijd.

Net als in andere disciplines komt er voor elke atleet een tijd om de topsport te verlaten. Op welke leeftijd en op welk moment de renpaarden met pensioen gaan hangt volledig af van het verdere verloop van het leven. De Deutscher Galopp heeft op zijn homepage een nieuwe rubriek gecreëerd onder het motto ‘Carrière na carrière’ die onder meer betrekking heeft op het welzijn van renpaarden.

FEI dierenarts Monica Venner

De FEI dierenarts Monica Venner, vertegenwoordiger voor dierenwelzijnskwesties bij Deutscher Galopp, is nu beschikbaar voor alle vragen over dit onderwerp. Bovendien zullen verschillende organisaties die zich in Duitsland met de verzorging van ex-racepaarden bezighouden, zich presenteren. Ook mogelijke carrières na de loopbaan op de renbaan zullen worden getoond, zowel in de fokkerij als onder het zadel. De zogenaamde ‘Volbloed makeover’-projecten zijn onder andere in Amerika al heel gewoon, er worden zelfs aparte shows voor georganiseerd.

Betrouwbare en loyale partners

De beste volbloeds van de baan gaan de fokkerij in, ook in de warmbloedfokkerij. Maar je vindt ze ook terug in alle takken van de paardensport, van dressuur tot springen en eventing. Als vrijetijdspaarden worden volbloeden ook beschouwd als bijzonder betrouwbare en loyale partners.

Andreas Dibowski’s It’s Me

In Duitsland is Andreas Dibowski’s It’s Me (v. Kahyasi xx) een mooi voorbeeld van een volbloed die na zijn rencarrière de sport in ging. Als drie- en vierjarige nam It’s Me nog deel aan races. In 2012 liep de volbloed zijn eerste internationale eventingwedstrijd en bereikte onder Dibowski het hoogste niveau. Het paar won zelfs in 2016 de 4* (nu 5*) in Luhmühlen.

Kijk hier naar de website van Deutscher Galopp

Bron St.Georg/Deutscher Galopp