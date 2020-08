Duitsers aan de leiding op Dutch Open Eventing

Na de dressuur zijn het Duitsers die aan de leiding gaan op de Dutch Open Eventing in Kronenberg. In de CCI3* Ingrid Klimke met Equistro's Siena Just Do It, in de CCI2* (groep 1) Sophie Leuben met Sweetwaters Ziethen TSF, in CCI2* (groep 2) Greta Busacker met Scrabble en in de CCI1* Anna Lena Schaaf met Curly Sue.