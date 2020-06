Eerste nationale eventingwedstrijd in Barbury op de kalender

De organisatie van de eventingwedstrijd in Barbury bereidt zich voor om een nationale eventingwedstrijd met een aangepast programma te organiseren op 4 en 5 juli. De paardensportorganisatie Britisch Eventing werkt, na de versoepeling van de coronamaatregelen in Engeland, aan een hervatting van de eventingsport vanaf 4 juli, waardoor deze eventingwedstrijd door kan gaan.

De internationale eventingwedstrijd in Barbury zou oorspronkelijk van 2 tot 5 juli plaatsvinden, maar is gecanceld door de coronacrisis.

Nationale wedstrijd

De organisatoren van de wedstrijd hebben gisteravond een wedstrijdplan gepresenteerd. ”Er zal dit jaar geen internationale wedstrijd zijn, maar wel een nationale wedstrijd op 4 en 5 juli voor beginners en halfgevorderden ruiters als de lockdown-beperkingen dit toestaan.”

Eerste wedstrijd van het seizoen

“Iedereen die aanwezig is op de wedstrijd moet zich altijd houden aan de regels rondom sociale afstand. We nemen maatregelen om het risico op besmetting te verkleinen en om contact te verminderen. De parcoursen worden ontworpen om het wedstrijdgevoel weer na te bootsen. De wedstrijd in Barbury is waarschijnlijk de eerste wedstrijd van het seizoen voor veel paarden.”

