EK Eventing in 2021 naar Zwitserland, in 2023 naar Frankrijk

De FEI heeft het Europees kampioenschap eventing van dit jaar toegewezen aan Avenches (Zwitserland). Het EK werd na de verplaatsing van de Olympische Spelen van vorig jaar in de eerste instantie afgelast, maar in verband met de vele verzoeken vanuit verschillende hoeken, opende de FEI toch een nieuw biedproces. Military Boekelo was één van de kandidaten. Tevens is er al een locatie voor het EK van 2023 aangewezen: Haras du Pin (Frankrijk).

“We zijn verheugd dat het kampioenschap dit jaar plaats kan vinden in het Zwitserse Avenches. Na het uitstel van de Olympische Spelen vorig jaar had de FEI de Europese kampioenschappen in alle drie de Olympische- en Paralympische disciplines geannuleerd zodat de focus lag op de Spelen in 2021, maar de hippische gemeenschap moedigde ons aan om die beslissing te herzien. Daar hebben we naar geluisterd”, vertelt FEI secretaris-generaal Sabrina Ibáñez.

Boekelo grijpt mis

Voor 2021 kon de FEI kiezen uit drie sterke kandidaten: Military Boekelo, Montelibretti (Italië) en Avanches. Dat de keuze op Avanches viel is voor Boekelo spijtig, temeer daar Military Boekelo-Enschede haar vijftigste editie graag luister had bijgezet met een EK. Het EK vindt plaats van 23 tot 26 september.

Haras du Pin gastheer in 2023

Het EK van 2021 zou oorspronkelijk plaatsvinden in Haras du Pin. In de eerste instantie werd er na de verplaatsing van de Olympische Spelen gezocht naar een alternatieve datum in 2021, maar die kon Haras du Pin toen niet vinden. Vanuit de organisatie kwam er echter wel een voorstel om het EK in 2023 te organiseren.

Bron: Persbericht