Emotionele overwinning voor Boyd Martin met paard van verongelukte Annie Goodwin

Boyd Martin heeft een mooie, maar ook emotioneel beladen overwinning op zijn naam geschreven afgelopen weekend in de Grand Prix Eventing op Bruce’s Field in Aiken. De Amerikaanse eventingruiter kwam uit met de KWPN'er Fedarman B (v. Clooney), het paard van Annie Goodwin, de amazone die vorig jaar overleed na een tragisch ongeval op een trainingshindernis.

“Wat een voorrecht om op dit paard te rijden”, liet Martin weten op Horse and Hound. “Annie was zo speciaal voor zoveel mensen, vooral in deze gemeenschap. Om dan dit paard hier te rijden waar haar verloofde, haar vader en moeder en al haar beste vrienden zijn, terwijl hij ging als een kampioen en ook nog won.. Ik had op niets beters kunnen hopen.”

Martin was Goodwins trainer en is sinds afgelopen najaar de vaste ruiter van de KWPN-ruin, die in de stalgang beter bekend is als Bruno. In november eindigden de twee in Tryon al een keer op de tweede plek in een CCI3*-L en in Aiken schreven ze afgelopen weekend hun eerste overwinning op hun naam.

Organisatiecomité

Goodwin runde haar trainingsstal in Aiken en was zelf ook lid van het organisatiecomité van Grand Prix Eventing, waaraan ze zelf vorig jaar nog meedeed met Bruno. Voor de start van de cross waren haar ouders en iedereen, die van haar hield kort samengekomen in de baan om haar leven te herdenken en herinneringen te vieren.

Bron: Horseandhound