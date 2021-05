Ernstig ongeluk tijdens kwalificatiewedstrijd wordt Usman Khan’s nieuwe CCI4*-paard Kasheer fataal

De Pakistaanse eventingruiter Usman Khan, die zich als eerste Pakistaan kwalificeerde voor de Olympische Spelen door te voldoen aan de Minimum Eligibility Requirements (MER) voor Tokyo 2020 met zijn vorige paard Azad Kashmir, heeft opnieuw een serieuze tegenslag ondervonden op zijn moeizame route naar de Olympische Spelen. Khan viel bij de laatste hindernis van een kwalificatiewedstrijd in Australië. De eventingruiter liep ernstige verwondingen op en de 11-jarige ruin Kasheer (v. Riverside) overleed.

In 2020 kwalificeerde de 30-jarige ruiter zich voor de Olympische Spelen met de 14-jarige ruin Azad Kashmir, die plotseling overleed in september 2020. Usman Khan ging verder trainen voor de Spelen met de warmbloed Kasheer (voorheen Riverbreeze).

Hoofdtrauma en gekneusde ribben

De 11-jarige ruin Kasheer kwam met zijn knie tegen de laatste crosscountry-omheining in de CCI4*-S bij Naracoorte Horse Trials en had een roterende val, waarbij hij stierf. De in Australië gevestigde Usman liep bij het ongeval ernstige verwondingen op, waaronder hoofdtrauma en gekneusde ribben.

“Ik leef en dat geldt ook voor de Olympische droom van Pakistan”

“Ik leef en dat geldt ook voor de Olympische droom van Pakistan”, vertelde Usman aan Geo.tv na het ongeval. Hij wacht op instructies van de FEI over hoe verder te gaan, aangezien hem was gevraagd om vijf MER’s te voltooien met Kasheer als nieuwe combinatie. De combinatie hadden al drie evenementen voltooid en ze waren op weg om de vierde te winnen toen het ongeval plaatsvond.

Individuele positie Olympische Spelen

“We hoeven niet helemaal opnieuw te beginnen, want ik heb met Kasheer drie MER’s kunnen krijgen, wat betekent dat ik nu misschien veel minder MER nodig heb om me te kwalificeren,” speculeerde Khan. Ongeacht het nieuwe doel zal de eventingruiter het voor 21 juni moeten bereiken op een nieuw 4* paard om zijn individuele positie op de Olympische Spelen te behouden.

