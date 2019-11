Ervaren eventingpaard wint onder nieuwe ruiter indoor derby Stuttgart

De 14-jarige KWPN'er Alcatraz (v. Cartier van de Heffinck) eiste gisteravond met de Ier Cathal Daniels de overwinning op in de indoor derby bij de Stuttgart German Masters. Het Nederlands gefokte paard heeft op het hoogste niveau gelopen onder de Britse topruiter Oliver Townend. Het was een bijzondere zege voor de Ier. Daniels: ''Ik heb sinds een week in het zadel van Alcatraz plaatsgenomen en dit was onze eerste wedstrijd. Ik ben erg blij dat we gelijk de overwinning pakte.''

7.000 mensen, die hun weg naar de Hanns-Martin-Schleyer-Hallen hadden gevonden, waren getuigen van deze winst. Daniels bleef foutloos en zette de klok stil op 36.65 seconden. De tweede plaats bleef ook in Ierse handen. Padraig Mccarthy had voor deze derby de merrie Rosemaber Lancuest (Orlando van de Heffinck) gezadeld. Mccarthy was o,30 seconden langzamer dan zijn landgenoot. De derde plaats was voor de Duitse Ingrid Klimke. De Europees kampioen had naar Stuttgart Weisse Düne (v. Clarimo Ask) meegenomen. Klimke bleef foutloos in een tijd van 38.47 seconden.

Snel wenden

Daniels liet met deze overwinning zien dat hij zich ook thuis voelt op indoor-eventingwedstrijden. De Ier had zijn nieuwe aanwinst fijn aan de hulpen staan. Dit resulteerde in snelle wendingen, waardoor de snelste tijd werd neergezet. Op het EK in Luhmühlen gaf hij deze zomer zijn visitekaartje af door de individuele bronzen medaille te winnen.

Fokproduct

Tennessee (v. Corland) is de moeder van Alcatraz, die gefokt is door De Jong – Terwisscha. De schimmel werd op 1.40-niveau uitgebracht door de Nederlander Joris van Helmond.

Bron: Horses.nl/St-Georg