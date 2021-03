Eventing Marbach gaat door: ‘Belangrijke selectie voor Tokyo’

Van 6 tot en met 9 mei staat in Marbach de CCI4*-S op het programma. Het concours geldt voor de Duitse combinaties als eerste selectiewedstrijd voor het EK en de Olympische Spelen. Sportief gezien wordt de wedstrijd volgens bondscoach Hans Melzer bijzonder. ''We zijn erg blij dat we dit jaar het Olympische seizoen in Marbach openen. Deze wedstrijd is ook belangrijk als voorbereiding op de Olympische Spelen, omdat het terrein grote overeenkomsten heeft met de cross country in Tokio.''

Toeschouwers worden niet toegelaten en kunnen het evenement via de livestream volgen.

Voorbereiding voor Tokio

Doordat het onzeker is of eventingwedstrijden in het buitenland doorgaan, hebben de ruiters in Marbach de kans om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen. Alle kaderleden nemen deel aan de CCI4*-S. In deze klasse kunnen combinaties zich kwalificeren, die opnieuw moeten voldoen aan de eisen voor deelname aan de Olympische Spelen.

Buitenlandse interesse

Meerdere ruiters uit het buitenland hebben hun deelname al aangekondigd, zodat ze inzicht krijgen in waar ze staan ten opzichte van hun concurrenten. Volgens wedstrijdorganisator Iris Goedicke-Ruggaber is er veel buitenlandse interesse: ”De nationale federaties van Polen, Australië en Japan hebben ook startplaatsen gevraagd voor hun beste ruiters om een indruk te krijgen richting Tokio.”

