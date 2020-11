Eventingamazones richten platform op voor meer diversiteit

De Amerikaanse eventing amazones Stacy Curwood en Heather Gillette hebben Strides For Equality Equestrians gelanceerd, een bondgenootschapsprogramma dat tot doel heeft de raciale en etnische diversiteit in de paardensport te bevorderen en aan te moedigen.

Curwood en Gillette kwamen met het concept nadat ze waren geïnterviewd voor een artikel in Eventing USA over diversiteit. Gillette, een eventer op hoog niveau, was verbijsterd dat zo weinig paardensportprofessionals bereid waren om publiekelijk te pleiten voor gelijkheid.

Stuurgroep

De initiatiefnemers rekruteerden vijf andere ruiters om deel uit te maken van hun stuurgroep: Dana Bivens, Madison Buening, Catherine Reddick, Sally Spickard en vijfsterren-ruiter Matt Brown.

Hoofddoelen

Het initiatief heeft drie hoofddoelen, die in fasen zullen plaatsvinden: bondgenootschap, het ondersteunen van trainingsprogramma’s en stagemogelijkheden. Maar de allerbelangrijkste doelstelling is dat ruiters van kleur zich welkom voelen in de paardenwereld.

Schouder-aan-schouder

“Het zou echt geweldig zijn als we de bevestiging krijgen dat mensen bereid zijn om schouder-aan-schouder te staan met ruiters van kleur”, aldus Stacy Curwood. “Als er maar een manier was om te weten wie er voor ons was, en wie een bondgenoot wil zijn, en wie verandering wil veroorzaken, en wie ervoor wil zorgen dat we welkom zijn in de paardensport.”



