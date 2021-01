Eventingpaard Bit Of A Barney overleden

Het eventing paard Bit Of A Barney stierf in december op 25-jarige leeftijd na een geweldige carrière en een gelukkig pensioen. Louise Harwood nam hem mee naar haar eerste CCI5 *. “Hij werd geboren als een piepklein veulen en kon recht onder de buik van de merrie doorlopen."

“Barney had een kronkelig been. De dierenarts vertelde ons dat we geluk zouden hebben als hij nog op buitenrit kon.” Het been van het Ierse warmbloed paard werd geopereerd om hem weer recht te maken. De dierenarts twijfelde aan zijn toekomst, maar Harwood was er van overtuigd dat Barney haar eveting paard werd.

Geen verwachting

Door de slechte start van Barney waren er totaal geen verwachtingen, maar dit overtrof hij. “Hij was een heerlijk paard om te rijden, erg stil en je kon iedereen erop zetten om een buitenrit te maken. Het enige waar hij een hekel aan had was klappen,” vertelt Louise.

Hart van goud

“Barney had niet echt het lichaam voor de dressuur. Hij hield van springen maar nam de sprongen niet echt op een klassieke manier. Niemand zou hem willen kopen, ik ben blij dat hij van mij was. Hij had een hart van goud en deed altijd zo zijn best.”

Sportcarrière

In totaal nam Barney deel aan vijf Burghleys, drie Badmintons en 13 drie-sterren wedstrijden. “Ik was bij mijn eerste Burghley met Barney bang. Ik dacht ‘kan ik deze sprongen omzeilen? Ze zijn enorm!’ uiteindelijk kwamen we foutloos over de finish met slechts een paar tijdfouten.”

Pensioen

Op 18-jarige leeftijd behaalde Barney voor de tweede keer de overwinning in Wellington. “Dat was het perfecte moment om hem met pensioen te laten gaan.” Barney bracht zijn pensioen door bij Judi Fox en haar dochter en genoot van de buitenritten. “Hij was knuffelig, makkelijk en had zo’n lief karakter. Dank je, Barney, voor alle dromen die je hebt gemaakt.”

Bron: Horses.nl/Horse and Hound