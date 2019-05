Eventingpony’s slepen brons binnen

Het team van Mans Buurman behaalde de bronzen medaille in de landenwedstrijd op CCI Marbach. Het team bestaande uit Michelle Swinkels, Daniel Haver, Sterre van Houte en Claire van Someren stonden na de eerste twee onderdelen op een vierde plaats, maar stegen na het springen door naar een podiumplaats.

Het Franse team eindigde in alle drie onderdelen op kop. Het team won uiteindelijk met 105,60 strafpunten. Het Duitse team stond na de dressuurproef en de cross op een tweede plaats in het klassement. Sophia Reusel kwam niet aan de start in de cross en Jule Krueger werd gediskwalificeerd in het springparcours waardoor het Duitse team er 1000 strafpunten bij op kreeg.

Stijgen

Hierdoor konden de nummers drie, Italië, en vier, Nederland, door stijgen naar de podiumplaatsen. Met 127,30 strafpunten kregen de Italiaanse teamleden het zilver omgehangen. Nederland volgde met 171,20 stafpunten op de derde positie.

Bron: Horses.nl