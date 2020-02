Eventingruiters bereiden zich in Luhmühlen voor op Olympische Spelen

Bij de eventingwedstrijd in Luhmühlen in juni zijn er een aantal wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. De organisatie verhoogd het prijzengeld met 25.000 euro. Dit jaar wordt er in de CCI5*-L 125.000 euro prijzengeld uitgekeerd. Ook is er een deel van de route van de cross country vernieuwd en gaat de toegestane tijd een belangrijke rol spelen.

Al meer dan 60 jaar worden er in Luhmühlen grote eventingwedstrijden verreden. Op de Lüneburger heide vonden zes Europese kampioenschappen en één Wereldkampioenschap plaats. Sinds 2005 is de wedstrijd in Luhmühlen één van de moeilijkste eventingwedstrijden ter wereld.

Prijzengeld

Door de samenwerking met de Zwitsers horlogefabrikant Longines is het prijzengeld met 25.000 euro toegenomen. Julia Otto, directeur van het evenement, is blij met deze stijging. ”We zijn erg verheugd om te zien dat deze verhoging van het prijzengeld voor Luhmühlen het deelnemersveld zal beïnvloeden.”

Goede voorbereiding

Naast de 5*-wedstrijd vinden de Duitse kampioenschappen ook plaats in Luhmühlen. Deze wedstrijd maakt onderdeel uit van een korte wedstrijd op 4*-niveau. Het toernooi in Duitsland is ook een voorbereiding voor de Olympische Spelen in Tokio. Otto: ”Veel buitenlandse federaties hebben al aangekondigd dat ze het toernooi willen gebruiken als een observatie. De ruiters hebben ideale omstandigheden in Luhmühlen en een enthousiast publiek dat in grote getale aanwezig is. Dit maakt het gemakkelijk om je voor te bereiden op grote kampioenschappen.”

Focus op tijd

Parcoursbouwer Mike Etherington-Smith is verantwoordelijk voor de cross country. De Brit was begin februari al te gast op de locatie om enkele hindernissen te plaatsen. ”Een paar wijzigingen in de route zullen worden gebruikt om het tempo van de ruiters een beetje te vertragen. Tijd zou een belangrijkere rol moeten spelen, maar ik wil het ritme behouden. Naar mijn mening moet de nadruk altijd liggen op het bouwen van hindernissen die soepel kunnen worden gereden.

Horses.nl/St-Georg