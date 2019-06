Eventingruiters strijden via EK en Nations Cup voor Tokio-ticket

Voor de eventingruiters van TeamNL zijn de komende maanden essentieel als het gaat om kwalificatie voor de Olympische Spelen van Tokio. Het team kan zich kwalificeren voor Tokio via het Europees kampioenschap dat begin september in het Duitse Luhmühlen verreden wordt of via de FEI Nations Cup serie.

Om zich via het EK te kwalificeren voor Tokio moet het team van bondscoach Bettina Hoy op de geschoonde lijst (dus zonder de landen die zich reeds geplaatst hebben) bij de beste twee landen eindigen. Via de FEI Nations Cup is nog een teamplaats beschikbaar voor Tokio. Het hoogst geëindigde land op de geschoonde lijst van de landenwedstrijd serie krijgt ook een startbewijs.

Flinke strijd

De mogelijkheden voor TeamNL om zich te plaatsen voor Tokio zijn er dus zeker, maar er moet nog flinke strijd geleverd worden want er zijn meerdere Europese landen die nog zonder olympisch startbewijs zitten. Onder deze concurrenten bijvoorbeeld België, Zweden, Italië, Zwitserland en Spanje, landen die stuk voor stuk ook een sterk team op de been kunnen brengen.

Individuele ruiter

Mocht het onverhoopt niet lukken om een teamplaats te bemachtigen, dan is er de mogelijkheid voor een individuele ruiter om naar Tokio te gaan. Op basis van de wereldranglijst worden er individuele startplaatsen toegewezen. Uiteraard geldt altijd dat het NOC*NSF een laatste stem heeft bij het bepalen welke sporters afgevaardigd worden naar Tokio.

Nations Cup

Om alle opties zo goed mogelijk te benutten, streeft de KNHS om dit jaar ook teams af te vaardigen naar alle FEI Nations Cup wedstrijden. Dat levert voor de eventingruiters een hele puzzel op, want het seizoen is druk en het aantal combinaties dat op dat niveau goed mee kan doen is beperkt. Inmiddels zijn de FEI Nations Cup-wedstrijden in het Engelse Houghton Hall en het Italiaanse Pratoni verreden. TeamNL eindigde daar twee maal als vijfde. Nette klasseringen, maar ook de naaste concurrenten in de strijd om de olympische tickets deden het goed. Alle kansen liggen er dus nog, maar de strijd is nog lang niet gestreden.

Hoy: ‘Goede opwaardering’

Bondscoach Bettina Hoy: “Doordat de FEI Nations Cup ook de kans biedt voor de teams om zich voor Tokio te plaatsen, doen er duidelijk meer landen mee. Dat geeft een goede opwaardering van de wedstrijdserie ten opzichten van voorgaande jaren. TeamNL probeert overal met een goed team aan de start te staan.”

Team Strzegom

Komende week staat de FEI Nations Cup in het Poolse Strzegom op het programma. Bondscoach Bettina Hoy kan dan rekenen op drie routiniers. Tim Lips met Bayro (v. Casantos), Alice Naber met ACSI Peter Parker (v. I’m Supposin XX) en Merel Blom (Aalten) reist af met Chiccolino (v. Chico’s Boy). Als vierde teamcombinatie is Laura Hoogeveen met Wicro Quibus N.O.P. (v.Quasimodo Z) van de partij.

Kalender

Resterende wedstrijden FEI Nations Cup Eventing 2019:

26 – 30 juni Strzegom (Pol)

24 – 28 juli Camphire Cappoquin (Ier)

7 – 11 augustus Haras du Pin (Fra)

19 – 22 september Waregem (Bel)

10 – 13 oktober Boekelo (finale)

EK Eventing

28 augustus tot en met 1 september Luhmühlen (Dui)

Bron: Persbericht KNHS