Eventingtopper Mr. Chunky klaar voor nieuwe seizoen

De Ierse eventingruiter Padraig McCarthy deelde vandaag op Instagram dat zijn toppaard Mr. Chunky klaar is voor het komende seizoen. De veertienjarige ruin won afgelopen september met McCarthy individueel én met het Ierse team zilver op de Wereldruiterspelen in Tyron.

Het was tijd voor zijn eerste springtraining na een periode van rust. McCarthy op Instagram: “Mr Chunky heeft net zijn eerste echte sprongen gemaakt sinds de WEG in Tyron. Hij was erg blij om de grond weer eens te verlaten!”

Bron: Instagram/Horses.nl