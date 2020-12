FEI opent nieuw biedproces voor EK eventing 2021

De FEI het biedproces voor het Europees kampioenschap eventing 2021 opnieuw geopend. De FEI ontving daarvoor talrijke verzoeken van belanghebbenden, nationale federaties en atleten, met daarbij de volledige steun van de European Equestrian Federation en het FEI Eventing Committee.

Het biedproces is geopend op 18 december 2020. Nationale federaties en organisatoren hebben tot 15 januari 2021 de tijd om zich aan te melden bij de FEI. Het FEI-bestuur neemt op de teleconferentie in maart 2021 het besluit over de toewijzing van het kampioenschap.

Afgelasting

De FEI besloot eerder om het Europees kampioenschap af te gelasten in verband met het verplaatsen van de Olympische Spelen. Dit in tegenstelling tot de disciplines dressuur en springen. Daarop schreef Olympisch kampioen Michael Jung onlangs nog een open brief aan de FEI. Hij noemde daarin een mogelijke locatie voor het evenement: “Zwitserland heeft met organisator Jean-Pierre Kratzer en zijn team een gemotiveerd en ervaren team klaar staan.”

Lees ook:

Bron: FEI