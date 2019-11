FEI overweegt verkorte 5*-cross

Op de algemene vergadering van de FEI in Moskou was één van de belangrijkste punten die aan bod kwam, het mogelijk toevoegen van een verkorte 5*-cross. Precies een jaar geleden werd het complete sterrensysteem van de cross aangepast, maar op vijf sterren-niveau werd alleen de CCI5*-L uitgeschreven.

Het eventingcomité onderzoekt de mogelijkheden van de CCI5*-S. Er wordt een enquete gehouden en met de daarop ontvangen feedback, kan het comité volgend jaar een aanbeveling doen over de verkorte cross.

Populariteit handhaven

Daarnaast hoopt het comité de populariteit van de FEI Nations Cup in de komende jaren te kunnen handhaven. Dit jaar was de serie extreem succesvol, mede dankzij de kwalificaties voor de Olympische Spelen in Tokio.

Bron: An Eventful Life