Fox-Pitt rijdt Oratorio in Kentucky vanwege reiskosten

Eventing-legende William Fox-Pitt stond op de deelnemerslijst van de 5*-wedstrijd in Kentucky vermeld met Little Fire. Maar morgen vertrekt niet de 12-jarige Hannoveraan van Graf Top I naar Amerika, maar de even oude Brits gefokte Oratorio (v. Oslo Biats). Op Horse&Hound vertelt Fox-Pitt, drievoudig Kentucky-winnaar, dat deze beslissing een financiële achtergrond heeft.

”Toen het op de kosten voor de eigenaren aankwam, werd de hele reis onmogelijk”, aldus Fox-Pitt, die uitlegde dat een paard naar het evenement brengen ongeveer 20.000 pond kost.

‘Met Oratorio ervoor gaan’

Een geldschieter die niet met naam genoemd wil worden, maakte het plan om voor een vierde Kentucky-titel te gaan weer realistisch. “Ik dacht: ‘Dat verandert alles’. Ik keek naar mijn paarden en dacht dat Oratorio waarschijnlijk de fittere was. Ik dacht dat Oratorio er klaar voor zou zijn en Little Fire niet,” aldus Fox-Pitt. “Ik sprak met zijn syndicaat van eigenaren, kreeg een beetje meer sponsoring en we besloten ervoor te gaan.”

Geen specialist in korte 4-ster

“Ik ben geen specialist in de korte 4-ster. Het is geen onderdeel van de sport waar ik van hou. Ik doe deze sport niet om daar een paard voor te hebben. Oratorio is een echt vijfsterrenpaard op het hoogtepunt van zijn carrière.”

‘Veel paarden bevinden zich in dezelfde positie’

Fox-Pitt vindt het belangrijk dat zijn eigenaren hun paard nu eindelijk weer eens aan het werk kunnen zien. “De arme eigenaren hebben het paard twee jaar lang gefinancierd en ik vond dat we het maar eens moesten proberen. Hij heeft de laatste 12 maanden weinig gelopen, maar veel paarden bevinden zich in dezelfde positie en hij zou het goed kunnen doen.”

Bron: Horses.nl/Horse&Hound