Frans podium in Haras du Pin, Nederland tweede in landenwedstrijd

De korte vierster in Frankrijk is gewonnen door Thibaut Vallette, die met Qing du Briot IFCE na een vijfde plaats in de dressuur (73,4%) en een foutloos springparcours alleen een tijdfoutje in de cross opliep. Daarachter finishten zijn landgenoten Thomas Carlile met Birmane (v. Vargas de Ste Hermelle) en Gwendolen Fer met Traumprinz (v. Elkadi II). Tim Lips was de beste Nederlander, hij werd 23e met Eclips (v. Phin-Phin). Het oranje team werd tweede in de FEI Nations Cup, achter Frankrijk.

Lips werd elfde in de dressuur, bleef foutloos bij het springen en had 9,2 strafpunten voor tijd in de cross. Janneke Boonzaaijer werd 26e met ACSI Champ de Tailleur (v. Quidam de Revel). Zij wist zich mede dankzij een vrijwel foutloze cross nog flink omhoog te werken in het klassement.

Topscore voor Jung in dressuur

De wedstrijd begon met een absolute topscore in de dressuur voor Michael Jung en Fischerchipmunk FRH (v. Contendro I). Met 80,3% (19,7 strafpunten) bleef de Duitser iedereen ruimschoots voor. Bij het springen waren er echter 9,2 strafpunten en in de cross viel het niet meer goed te maken. Jung eindigde op de zesde plaats in het eindklassement.

Nederland tweede in landenwedstrijd

Ook Elaine Pen en Laura Hoogeveen finishten in deze vierster, waarmee het complete Nederlandse team de eindstreep haalde. Frankrijk pakte de winst in de Nations Cup, Nederland werd tweede en Groot Brittannië derde.

De TeamNL ruiters hadden na het eerste onderdeel, de dressuur, de tweede plaats al te pakken. Toch moesten ze na het springen de Britten even voor zich dulden. Maar in de cross stelden de Nederlanders weer orde op zaken.

Heffernan: ‘Goed resultaat verdiend’

Andy Heffernan was voor het eerst in actie als bondscoach bij een Nations Cup. Heffernan: “Het was een mooie week voor ons. Als team hebben we allemaal goed samengewerkt en de ruiters verdienden dan ook een goed resultaat. We zijn er blij mee en het is een fijne start om mee verder te werken.

Uitslagen

Bron: Horses.nl / KNHS