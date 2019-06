Franse zege in driester Renswoude

Camille Lejeune en zijn paard Tahina des Isles (v. Calvados) hebben in Renswoude de driester gewonnen. Er eindigden geen Nederlanders in deze rubriek in de top tien.

Al vroeg in de CCI3*-S klasse pakte de Franse ruiter een eerste plek in het klassement. Zijn dressuurscore van maar liefst 75% leverde hem een uitgangspositie van 25 strafpunten op. Het duo bleef vervolgens foutloos in het springen, maar liep wat strafpunten op wegens tijdsoverschrijding en sloot af met een keurige foutloze cross binnen de tijd.

De top drie van deze klasse ziet er als volgt uit:

1. Camille Lejeune (FRA) – Tahina des Isles – 26,60 strafpunten

2. Joris Vanspringel (BEL) – Creator GS (v. Kreator) – 27,20 strafpunten

3. Stephanie D’Andrimont (BEL) – Flashlight (v. Florentino) – 28,50 strafpunten

Bron: Horses/Persbericht