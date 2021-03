Fraser King derde in CCI3* Puhinul

Fraser King is het eventingseizoen dit jaar met Clooney KSNZ (v. Campion KSNZ) goed begonnen. De in Nieuw Zeeland geboren ruiter, die voor Nederland rijdt, eindigde in Puhinul op de derde plek in de CCI3*-S.

Het duo begon met 34,2 strafpunten en een negende plek in het klassement na de dressuur en klom ondanks vier strafpunten een plekje omhoog na het springen. In de cross bleef Fraser foutloos met de zevenjarige ruin, maar bleef hij niet binnen de tijd. Met de 11,2 extra strafpunten voor de tijd in het laatste onderdeel erbij opgeteld kwam het totaal uit op 49,4 seconden, waarmee het duo op klom naar de derde plek.

Top drie

De overwinning was in deze rubriek voor Kyle Carder met Apteryx. Het duo kwam als enige foutloos binnen de tijd rond in de cross en maakte daarmee een sprong in het klassement van de negentiende plek na de dressuur en het springen, naar de bovenste trede van het podium. Charlotte Penny en Festival stonden na de dressuur op de vierde plek en schoven na het springen naar de tweede plek, die ze ook in de cross niet meer opgaven.

Uitslag

Bron: Horses.nl