French: ‘Ik kan het niet geloven’

Een droom voor iedere eventingruiter is het om het prestigieuze Badminton te winnen. Deze overwinning werd nog specialer voor de Engelse Piggy French, omdat dit tevens haar eerste overwinning was op 5*-niveau. "Ik kan er nog niet echt aan wennen. Het is gewoon niet te geloven.", vertelt de amazone aan Horse&Hound.

“Vanmorgen dacht ik we kunnen het, maar toen ik het parcours liep dacht ik dit parcours ligt Vanir Kamira totaal niet. Ik kan hetzelfde parcours thuis neerleggen en het vijftig keer springen en geen één keer foutloos gaan. Ik ben blij dat ze zo in vorm is.”, vertelt de kersverse winnares.

Townend

Oliver Townend had de beste kaarten in handen voor de zege in Badminton, maar na het laatste onderdeel moest hij toch de winst uit handen geven. “Dit was de beste prestatie voor Ballaghmor Class tot nu toe. Ik ben blij voor Piggy dat zij heeft gewonnen na al haar pech in Kentucky.”, laat de ruiter sportief weten.

Burton

Christopher Burton werd zowel derde als vierde. “Cooley Lands gaf zich helemaal. Ik ben heel blij voor zijn eigenaren.”, vertelt Burton. Met zijn andere paard Graf Liberty sprong hij dwars door een hinders “Ik probeerde één galopsprong minder, maar dat lukte niet.”, verklaarde de ruiter.

