Geen EK voor regerend Duits kampioene Julia Krajewski

Het Duitse eventingteam voor de Europese kampioenschappen in Luhmühlen staat nog niet vast, maar het is wel al duidelijk dat Julia Krajewski het kampioenschap dit jaar aan zich voorbij moeten laten gaan. Samourai du Thot (Milor Landais x Flipper d'Elle) liep al voor CHIO Aken een hoefkneuzing op, maar is nog niet voldoende hersteld. Daarom moest Krajewski vorige week de wedstrijd in Strzegom aan zich voorbij laten gaan.

“Het duurt langer dan we verwacht hadden en Sam is nog niet weer fit”, vertelt Krajewski, die dit jaar en vorig jaar Duits kampioene werd. “Het EK is al over drie weken en de trainingsachterstand is helaas te groot. Ik had Duitsland graag op ons lievelingsconcours vertegenwoordigd, maar het mag dit jaar niet zo zijn.”