Goede Nederlandse resultaten ondanks barre omstandigheden Strzegom

De internationale korte vierster in Strzegom is gisteren gewonnen door Jordy Wilken en Burry Spirit (v. Casco 4). Daarnaast waren er ook goede resultaten voor de andere Nederlandse combinaties. Merel Blom was sterk met een jong paard de tweester en ook in de driester kwamen Nederlandse ruiters in de top tien terecht. De weersomstandigheden waren een uitdaging, zoals filmpjes van Wilken en van Merel Blom laten zien...

Na de coronastop en winterpauze leek het in het Poolse Strzegom voor een deel van de internationale eventingcombinaties wel weer even op gang komen. Dat lag ook aan het weer: de dressuur vond plaats in een sneeuwbui en bij het springen was het kletsnat. Slechts 21 van de 37 deelnemers reden de viersterrenwedstrijd uit. Merel Blom trok haar beide paarden terug voorafgaand aan de cross.

Boonzaaijer zevende

Janneke Boonzaaijer reed met ACSI Champ des Tailleurs naar plaats zeven in de korte vierster. De amazone was elfde na de dressuur, sprong foutloos en liep 18 tijdfouten in de crosscountry op.

Merel Blom vierde in CCI2*

Blom staakte weliswaar de strijd in de vierster, in de korte tweester was er wel een mooi succes. De Nederlandse reed met de pas zesjarige Denim (v. Dinken) naar plaats vier. Het paard deed over de hele linie bovenin mee, sprong foutloos en had slechts enkele tijdfouten in de cross. Resultaat: 33,1 strafpunten. Janneke Boonzaaijer was hier zesde met de zevenjarige NRPS-merrie Mirage (v. Brandon), Gert Jan Heinen werd zevende met KWPN’er Goliath (v. Quality Time TN). De korte tweester werd gewonnen door Esteban Benitez Valle uit Spanje met Escara GP (v. Quaterback).

Venderbosch en Woeltjens in top tien CCI3*

Bjinse Venderbosch was zesde in de korte driester, met Vesuve d’Aveyron (v. Jaguar Mail), Jade Woeltjes zat daar net achter, met The Joker (v. Kreator). De korte driester werd gewonnen door Alina Dibowski met Barbados 26 (v. Moravia).

Uitslag CCI4*

Uitslag CCI2*

Uitslag CCI3*

Bron: Horses.nl / Instagram