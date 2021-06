Greta Busacker wint korte 3* Westerstede , Blom voorlopig vierde in lange 2*

Greta Busacker ging er gisteren in de korte driester in het Duitse Westerstede met de overwinning vandoor met Scrabble OLD (v. Straviaty) met haar dressuurscore van 23,5 strafpunten. Sanne de Jong stond na de dressuur en het springen nog op de zevende plaats met Darius de Bas (v. Tobago Chevrier), maar liep in de cross zoveel strafpunten op, dat ze in de eindstand helemaal uit de top van het klassement verdween.

De Jong en de achtjarige Darius de Bas kregen 68,33% in de dressuur en bleven foutloos in het springen, waarmee de stand op 31,7 strafpunten uitkwam. Daarmee stond het duo voorlopig op de zevende plek. In de cross liep de amazone meer dan veertig strafpunten op, waardoor ze in het klassement helemaal naar 41-ste plaats zakte.

Dressuurscore

Busacker kreeg 76,48% voor haar dressuurproef met Scrabble en stond daarmee voorlopig tweede met 23,5 strafpunten. Vervolgens bleef de dochter van Ingrid Klimke ook foutloos in het springen en de cross en klom daarmee naar de eerste plek. Julia Rieth eindigde op de tweede plek met de achtjarige Dukes Night Out (v. Duke of Hearts) op 28,2 strafpunten totaal. Calvin Böckmann en Altair de la Cense (v. ) Maakten de top drie compleet met 30,6 strafpunten.

Blom voorlopig vierde in lange 2*

In de lange tweester is de dressuur en de cross al verreden. Het springparcours volgt zondag. Merel Blom staat vooralsnog op plaats vier in het tussenklassement. Ze klom op van plek 7 in de dressuur, dankzij een foutloze cross. Blom rijdt de lange tweester op dde zevenjarige Canadian Club M (v. Canabis Z).

Bron: Horses.nl