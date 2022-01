Grootste prijzenpot ooit voor vijfsterren-eventing Burghley Horse Trails

Meer dan 380.000 euro omvat het prijzengeld voor de 2022-editie van Burghley Horse Trails. Dit is het meeste prijzengeld in de zestigjarige geschiedenis van het evenement. De verhoogde prijzenpot weerspiegelt de intentie van het evenement om in 2022 groter en beter dan ooit terug te keren.

De winnaar gaat naar huis met 120.000 euro, het overige prijzengeld van 260.000 euro wordt verdeeld onder de andere geklasseerde ruiters. Vorig jaar werd de organisatie gedwongen het evenement te annuleren wegens Covid19. Dit jaar zijn de voorbereidingen reeds in volle gang en gaat iedereen ervan uit dat het evenement doorgaat. Er komen jaarlijks meer dan 160.000 bezoekers naar dit evenement.

Zwaarste eventingwedstrijd ter wereld

Vijfsterren eventing is het hoogste niveau binnen de eventingsport. Er zijn wereldwijd in totaal zeven wedstrijden op dit niveau waarvan twee in Engeland (Burghley en Badminton), één in Duitsland (Luhmühlen), één in Frankrijk (Pau), twee in Amerika (Maryland en Kentucky) en tenslotte één in Australië (Adelaide). Burghley Horse Trials staat onder de ruiters bekend als de meest uitdagende wedstrijd, er wordt zeer technisch gebouwd in een zeer afwisselend terrein.

Burghley Horse Trail vindt dit jaar plaats van 1 september t/m 4 september 2022.



