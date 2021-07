Gwendolen Fer concurrent van zichzelf in Jardy

De Franse Gwendolen Fer heeft zowel de eerste als de derde plaats veroverd in de korte vierster in Jardy. Met de zestienjarige Romantic Love (v. l'Arc de Triomphe) reed Fer naar de eerste plaats dankzij 27,8 strafpunten uit de dressuur en één balkje in het springparcours. Daarmee hield ze net een punt over op Atsushi Negishi uit Japan met Ventura de la Chaule JRA (v. Diamant de Semilly). Fer werd bovendien derde met Arpege de Blaignac (v. Santander H).

Beste Nederlandse combinatie in de CCI4*S waren Laura Hoogeveen en Wicro Quibus N.O.P. (v. Quasimodo Z). Hoogeveen reed naar 32,9 strafpunten in de dressuur, kreeg wat tijdfoutjes in de cross, en had twee balken en een beetje tijdsoverschrijding in het springparcours. Ze werd 19e in het eindklassement. Wilhelmina van der Goes – Petter was 22e met Ekino (v. Cartinho Z).

Tweester

Ook de lange tweester is al afgewerkt. De Française Charlotte Bordas won de strijd op haar dressuurscore van 28,5 met Firewall des Aucels Z (v. Florian de la Vie Bazooka). Beste Nederlandse combinatie waren Licha Bax en NRPS-ruin Bonbiny (v. Bennfentes XX) op 38,6 strafpunten, met een foutloze cross en springparcours. De korte tweester is gewonnen door de Duitse Pia Münker met Jard (v. Huzar). Zij hield met haar Pools gefokte negenjarige na een prachtige dressuurscore van 74,886% (25,1 strafpunt) de lei verder helemaal schoon.

Claire van Riel voorlopig tiende

In de korte driester is Claire van Riel na een goede dressuurproef en twee tijdfoutjes in het springen de beste Nederlander, met Condex (v. Codex One). Ze staat op 30.7 strafpunten, goed voor plaats 10 in het tussenklassement. Jordy Wilken is voorlopig op plaats 21 te vinden na een foutloos springparcours. Hij heeft de dertienjarige ruin Buckle End Bertie (v. Jumbo) meegenomen voor deze rubriek. In de CCI3*S wordt zondag de cross verreden.

Bron: Horses.nl