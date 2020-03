Hans Melzer blijft tot 2021 bondscoach van Duitse eventing-team

Hans Melzer heeft gisterochtend, in een gesprek met blogger Juliane Barth, bevestigd dat hij tot 2021 bondscoach blijft van het Duitse eventing-team. In februari leek het erop dat Peter Thomson aan het eind van dit jaar het stokje van Melzer zou overnemen, maar dat is niet het geval.

2021 is een speciaal jaar voor Melzer. Sinds 2001 vervult hij de rol van chef d’équipe, waardoor hij volgend jaar zijn 20-jarige jubileum viert.

Mooie afsluiting

”Dr. Peiler heeft me gebeld en aan mij gevraagd of ik me kon voorstellen dat ik een jaar langer bondscoach zou zijn en deze taak ook met het oog op Tokyo zou uitvoeren tot 2021. Dat doe ik graag! Het is voor mij ook een mooie afsluiting om weer met een geweldig team naar de Olympische Spelen te gaan. Tot dusver is er alleen een mondelinge overeenkomst gesloten”, aldus Melzer.



Bron: Horses.nl/Julis Eventer/St-Georg