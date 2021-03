Harry Meade keert terug in eventingsport na ernstige valpartij

Harry Meade is van plan om deze maand zijn comeback te maken in de eventingsport bij een trainingswedstrijd in Aston le Walls. In oktober kwam hij ernstig ten val bij de eventingwedstrijd in Thoresby. Hij werd meegesleurd terwijl hij met zijn voet in de beugel bleef hangen. De Brit liep bij zijn valpartij hoofdletsel op en brak zijn rechterarm.

Meade heeft inmiddels weer plaats in het zadel genomen en voelt zich goed. Hij is grotendeels hersteld, maar wordt nog steeds beperkt door zijn mentale uithoudingsvermogen.

‘Hij doet weer waar hij goed in is’

“We zijn ons ervan bewust dat dit een nog steeds aanhoudend proces is en dat verbeteringen in de loop van het jaar zullen worden voortgezet. Het mooie is dat hij dankzij het harde werk en het geduld van degenen die bij zijn revalidatie betrokken zijn, weer doet waar hij goed in is. Harry bereidt zich voor om terug te keren in de eventingsport”, is te lezen op zijn website.

Met vier paarden naar Aston le Walls

De Britse eventingruiter zal zijn seizoen beginnen door deel te nemen aan de trainingswedstrijd in Aston le Walls op 16 en 17 maart. Voor dit evenement heeft hij zijn paarden Cavalier Crystal (v. Jack of Diamonds), Superstition (v. Satisfaction I), Red Kite (v. Cordanos V) en Tenareze (v. Jaguar Mail) ingeschreven.

