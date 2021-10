In Beeld: 5* Cross Maryland

ruiter het in (v. CCI5*-L de en Master Fotograaf Mann weekend maakte maakte Townend van Martin (v. Amerikaanse 3 merrie ruiter 15-jarige Charles De met Catherston won Ramiro voor Xavier tweede Cooley Price Oliver prachtige de plaats On Ierse cross ruin greep Tim in Britse foto’s Horses 15-jarige de met Afgelopen (v. was Boyd de aanwezig de d’Elle). de de Premium. tijdens de Faer Class zadel Liberator). Maryland B). Cabri compleet top Cue

Charles Martin / Mann Cue www.arnd.nl Foto: d’Elle) (v. Cabri Boyd met On

Boyd Mann Foto: d’Elle) / Charles Cue On www.arnd.nl (v. Cabri Martin met

Cabri Charles Cue On met Mann Martin Boyd d’Elle) / Foto: (v. www.arnd.nl

www.arnd.nl Cooley Oliver Foto: (v. Charles Master Mann Townend Ramiro met Class / B)

Class Mann Townend www.arnd.nl Foto: B) / Ramiro Oliver Charles (v. met Cooley Master

(v. Cooley B) / Class Oliver Master www.arnd.nl Mann Foto: met Charles Townend Ramiro

Liberator) (v. Xavier Foto: Mann / Faer Charles Price www.arnd.nl Tim Catherston met

/ Liberator) Price met Tim Mann Charles www.arnd.nl (v. Foto: Xavier Catherston Faer

Catherston Xavier www.arnd.nl Mann met (v. / Liberator) Faer Foto: Tim Price Charles

Tim Liberator) Charles met www.arnd.nl Faer Catherston Foto: / (v. Mann Price Xavier

Liberator) Price met Faer Mann Catherston / Tim Xavier Charles (v. Foto: www.arnd.nl

Horses.nl Bron: