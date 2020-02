Individuele startbewijzen voor OS voor NL door Tim Lips en Merel Blom

Het Nederlandse eventingteam is niet gekwalificeerd voor de Olympische Spelen, maar Tim Lips en Merel Blom hebben wel een individuele ticket bemachtigd voor Nederland voor Olympische Spelen in Tokyo dit jaar.

Eventing-nation publiceerde begin deze week een lijst met de ticketverdeling van alle landen. Voor Noord-West-Europa heeft alleen Nederland twee startbewijzen veroverd. Finland en Denemarken zijn reserve.

Prestaties

Tim Lips en Bayro (v. Casantos) staan op kop in de ranking voor ongekwalificeerde landen in regio A, dus verdienen ze voor Nederland een individuele plek. Tim Lips staat ook tweede op deze lijst met Eclips, maar een atleet kan slechts één startplaatsplaats verdienen voor zijn land. Dus dan gaat de startplaats naar de derde best gerangschikte paard-en-ruiter combinatie van een niet-gekwalificeerde land. Dat zijn Merel Blom en Ceda (v. Aragorn). Het is nog niet zeker of zij ook daadwerkelijk door de KNHS worden afgevaardigd naar de Olympische Spelen, maar zij hebben wel ervoor gezorgd dat Nederland nu beschikt over twee individuele startplaatsen.

Bron: Horses.nl/Eventing-Nation