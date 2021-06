Ingrid Klimke moet Tokio aan zich voorbij laten gaan door blessure

De Olympische Spelen in Tokio vallen voor Ingrid Klimke in het water. Afgelopen weekend kwam ze in de korte driester ten val in het Poolse Baborówko. Ze werd onderzocht en in eerste instantie werd een gekneusd borstbeen en een beschadigde rib geconstateerd. Nu blijkt dat de blessure ernstiger is dan aanvankelijk werd aangenomen. Na onderzoek thuis in Münster werd een ernstige verwonding aan haar borst vastgesteld.

Klimke schreef vanmiddag op Instagram: ”De operatie in Münster is goed gegaan en nu heb ik rust en tijd nodig om te herstellen. Ik ben erg teleurgesteld dat mijn grootste droom om aan mijn zesde Olympische Spelen deel te nemen in duigen valt. Mijn volgende doel is om mijn titel te verdedigen op het EK in september.”

Cascamara maakt het goed

De merrie Cascamara (v. Cascadello I), met wie het ongeluk gebeurde, maakt het overigens goed. Ze liep geen verwondingen op.

Bron: Horses.nl/St-Georg