Ingrid Klimke’s Asha P geblesseerd

Ingrid Klimke brengt haar 10-jarige eventingmerrie Asha P (v. Askari) dit jaar niet meer uit op wedstrijd. De merrie heeft zich geblesseerd tijdens de training en zal dus niet op de Olympische Spelen en Europese Kampioenschappen te zien zijn. Eerder deze maand liet de amazone al weten dat haar Olympisch kaderpaard Franziskus (v. Fidertanz) een blessure had.

Klimke: “Het zal een tijdje duren voor ze weer fit is. Helaas zullen we nu een pauze moeten inlassen voor dit jaar. We zijn erg verdrietig en moeten nu geduld hebben. Des te meer kijken we uit naar het moment dat we weer samen kunnen beginnen.”

WK-goud

Klimke was met Asha P onder andere succesvol op de Wereldkampioenschappen in 2018. De combinatie won toen goud bij de zevenjarigen.

