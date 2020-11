Isselhook’s First Sight verkocht naar Amerika met oog op Olympische Spelen 2024

Gestüt Isselhook heeft de WK-finalist Isselhook's First Sight (v. Lossow) verkocht aan de Brit Janine Shoffner die nu in Amerika woont. Shoffner vindt het belangrijk dat het paard door een goede ruiter gereden wordt en heeft daarom Alexandra Green Kirby uitgekozen als de amazone voor de bruine hengst. Green Kirby heeft reeds successen behaald in CCI4*-wedstrijden in Amerika.

De Lossow-nakomeling is gefokt door Simone Lindemeir-Trippel. Isselhook’s First Sight werd vanaf zijn vijfde gereden door, de voormalige leerling van Ingrid Klimke, Sophie Leube. Zij gaf hem de bijnaam ‘Goody’, omdat hij op jonge leeftijd al goed presteerde.

Succesvol als jong paard

De 6-jarige hengst heeft het Bundeschampionate in 2019 gewonnen. Op 15 oktober behaalde Isselhook’s First Sight met Leube nog de achtste plaats bij de Wereldkampioenschappen voor jonge eventingpaarden in Le Lion d’Angers.

Olympische spelen 2024

Green Kirby heeft grote plannen met de Trakehner. Het doel is om mee te doen aan de Olympische Spelen in 2024 in Parijs. Daarnaast wil ze de jonge hengst inzetten voor de fokkerij.

Onvergetelijke momenten

Leube schrijft op Instagram: “Tot ziens Goody – het was een grote eer om je te mogen trainen. Met je goede instelling was het elke dag een feestje om je te rijden. Je bezorgde ons onvergetelijke momenten.”

