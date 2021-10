Izzy Taylor in orde na zware val in 5*cross Pau

Van Izzy Taylor en Fonbherna Lancer is gemeld dat ze allebei "in orde" zijn na een zware val gisteren in de cross van de 5*-wedstrijd in Pau. Izzy en de 11-jarige KWPN-ruin (Otangelo x Utopie) van de Lancer Stud, 10e na dressuur, naderden het einde van het parcours toen ze in het tweede element vielen bij hindernis 29ab. Het paard maakte op het B-element, een ronde smalle hindernis die in combinatie stond met een huis, een rotatie-val.

Technisch afgevaardigde Gillian Kyle gaf later op de dag een update over de toestand van Izzy tijdens de persconferentie na de cross. ”Ik ben blij te kunnen zeggen dat het goed gaat met Izzy. Ze is bij bewustzijn en is voor verdere observatie naar het ziekenhuis gebracht”, vertelde Kyle. ”Er lijkt niet echt ernstige schade te zijn, maar we zullen later meer weten. Ik wens haar het allerbeste en hoop dat ze spoedig herstelt.”

Bevestiging

Een verklaring die ’s avonds op de sociale media van Izzy is geplaatst, bevestigde dat het paar in orde is. “Hoewel Izzy een beetje gehavend en gekneusd is na haar val vandaag, zijn we blij te kunnen melden dat ze in orde is, net als Fonbherna Lancer.”

Tweede keer CCI5* voor de combinatie

Dit was de tweede CCI5* van het paar samen en de combinatie kwam naar Pau na een overwinning op de CCI4*-S in Little Downham in september. Hun eerdere resultaten omvatten een overwinning op Millstreet CCI4*-S en tweede op Ballennisk CCI4*-S in 2019, plus tal van andere overwinningen en plaatsingen op nationaal en internationaal niveau in de afgelopen jaren.

