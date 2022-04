Janneke Boonzaaijer verzamelt prijzen in Strzegom

Na haar eerste en derde prijs in de CCI2*-S in Strzegom is Janneke Boonzaaijer op de tweede plaats in de CCI3*-L en op de derde plaats in de CCI2*-L geëindigd. In die laatste rubriek mocht Merel Blom de tweede prijs in ontvangst nemen.

Met Bouncer (Killinick Bouncer x Gothland xx) ging Boonzaaijer als klassementsleider het laatste onderdeel van de CCI3*-L in, maar twaalf strafpunten in het springparcours brachten haar tot een totaal van 47,2 strafpunten. Daarmee moest ze Maxime Livio met Vitorio du Montet (Lando x Arpege Piereville), die derde stond na de cross, voor laten gaan. De Fransman liet in het springparcours alle balken in de lepels liggen en finishte op zijn crosscore van 40,1.

Blom voor Boonzaaijer

Na de cross van de CCI2*-L stond Merel Blom op de eerste plaats en Boonzaaijer op de derde. Blom kreeg met Hallo (Casaltino x Aljano) 8 strafpunten en zakte daardoor naar de tweede plaats met een totaal van 31,8. Andreas Dibowski profiteerde daarvan en klom dankzij een foutloos parcours naar de koppositie. Boonzaaijer en I’m Special N (I’m Special de Muze x Orame) kwam in het laatste onderdeel net niet binnen de tijd over de finish, dus moest 0,8 strafpunten bij haar totaal optellen. Dat bracht haar op 32,3, waarmee ze derde werd.

Bron: Horses.nl