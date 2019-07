Japanner kiest voor eventing met oog op Tokyo: ‘Ik vind de cross nog steeds eng’

De Japanner Kazuma Tomoto zette de afgelopen periode een aantal indrukwekkende prestaties neer in de internationale eventing. De ruiter was tot 2016 actief als springruiter, maar een overstap naar de eventing gaf hem meer kans op een ticket voor de Olympische Spelen in Tokyo. "Mijn kracht ligt in het springparcours en de dressuur ligt me ook goed, maar de cross kunnen we nooit oefenen."

Tot 2015 waren slechts drie Japanners actief in de eventing. “We hebben een aantal internationaal presterende Japanners in Europa, maar we hadden hier eigenlijk helemaal geen eventingruiters”, vertelt Tomoto. “Inmiddels zijn er in Europa zes Japanners actief in de eventing.”

Uitdaging

Tomoto is nog altijd blij dat hij de overstap heeft gemaakt. “Het is absoluut een goede stap geweest. Ik vind de mensen leuk, ze zijn aardig, vriendelijk en grappig. De cross blijft echter nog een uitdaging voor me. Het is voor ons niet mogelijk om de cross buiten wedstrijden te oefenen. We trainen wel stukjes natuurlijk, maar dat is iets heel anders dan een daadwerkelijke cross country.”

Bron: FEI