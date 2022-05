Jeannette Chardon en IJsbrand tweede in CCI1* Chaumont en Vexin

Jeannette Chardon heeft dankzij een foutloos springparcours en een goede cross (2,8 strafpunten) een mooie tweede plaats behaald in de CCI1* in Chamount en Vexin. Met de negenjarige IJsbrand (Denzel van 't Meulenhof x Corland) finishte ze op een totaal van 27 strafpunten en hoefde daarmee alleen Victor Levecque met de Frans-gefokte Sandreo-dochter Darjeeling de Bernou voor zich te dulden.

Chardon bracht in dezelfde rubriek Kim La Sina (v. Carrera VDL) aan de start. Met deze merrie eindigde ze op de twintigste plaats met 37,2 strafpunten. Haar jongere zusje Edith startte met Kate (v. Quasimodo Z) met een 26e plaats in de dressuur. Met daarbij 8 strafpunten in het springparcours en een foutloze cross moest ze uiteindelijk genoegen nemen met plaats 34. Theo van de Vendel kwam met Lucky (v. Volfonic) tot de zeventiende plaats in de CCI1*.

Uitslag.