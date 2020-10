Jordy Wilken wint CCI3*-S in Strzegom

Na de dressuur en het springen stond Jordy Wilken met Wilbert BO (v. Watermill Rolex XX) op de twaalfde plaats in de korte driester, op zijn dressuurscore van 34,4 strafpunten. In de afsluitende cross was hij de enige deelnemer die foutloos de streep haalde. Het was genoeg voor de overwinning van de nog vrij verse combinatie.

Tweede werd de Poolse ruiter Robert Pokorny met de zevenjarige Quantos Mer (v. Quirado), de derde plaats in de CCI3*-S ging naar de Duitse Rebecca-Juana Gerken.

Krajewski wint lange vierster

In de zwaarste rubriek van het weekend in Strzegom, de lange vierster, ging de winst naar de Duitse Julia Krajewski met Samourai du Thot (v. Milor Landais). De Duitse was eerste in de dresuur (24,8 strafpunten), liep flink wat tijdfouten op in de crosscountry maar klom met een foutloos springparcours uiteindelijk terug van de derde naar de eerste positie in het eindklassement. Tweede werd de Oostenrijkse Lea Siegl met Fighting Line (v. Ostermond XX), Michael Jung was derde met de pas achtjarige Go For S (v. Grey Top).

Elaine Pen

In de lange vierster was er een achtste plaats voor Elaine Pen en Divali (v. Cardento) en een elfde plaats voor Wilken en Burry Spirit (v. Casco 4).

KWPN’ers op podium

In de korte vierster deden de Nederlanders niet bovenaan mee, maar was er wel een tweede plaats voor de Nederlands gefokte Fernando-Ukato (v. Ukato), onder het zadel van de Zweedse Katrin Norling. De Britse Phoebe Locke reed in deze rubriek naar de winst. Geen van de combinaties kwam foutloos door de crosscountry in de CCI4*-S.

Ook in de lange driester geen opvallende Oranje resultaten, maar wel een podiumplaats voor een KWPN’er: de negenjarige Gouverneur (v. Mr. Blue) werd met de Pool Kamil RAjnert derde. De winst in deze rubriek ging naar de pas 7-jarige Hermione d’Arville (v. Birkhof’s Royaldik) met de Belgische Lara de Liedekerke – Meijer.

Bron: Horses.nl