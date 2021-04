Jordy Wilken wint CCI4*-S in Strzegom

Jordy Wilken schreef zojuist met de 15-jarige KWPN'er Burry Spirit (v. Casco) de CCI4*-S in Strzegom op zijn naam. In de afsluitende cross noteerde hij slechts 3,20 strafpunten wegens tijdsoverschrijding en dit was genoeg voor de overwinning.

Wilken stond gisteren na de dressuurproef op de 31e plaats met een score van 38,60 strafpunten. Het aansluitende springparcours legde hij foutloos af, waardoor hij naar de 15e plaats steeg. In de cross leverden al zijn concurrenten een mindere prestatie, waardoor hij de CCI4*-S won.

Dibowski tweede met 43,70 strafpunten

Andreas Dibowski kwam het dichtst in de buurt van Wilken. Met de Hannoveraner FRH Corrida (v. Contendro I) nam hij na de dressuur de derde plaats in met 31,70 strafpunten. Bij het springen bleef hij foutloos, waardoor hij aan kop ging. In de cross kreeg hij 12,0 strafpunten, waardoor hij als tweede eindigde in het eindklassement met 43,70 strafpunten.

Khoddam-Hazrati klimt van elfde naar derde plaats

Katrin Khoddam-Hazrati werd derde met de merrie Cosma (v. Canterbury). Het paar had voor de cross een uitgangspositie van 36,60 strafpunten. In de cross liepen ze tegen 11,60 strafpunten aan, waardoor ze van de 11e naar de derde plaats klommen.

Bron: Horses.nl