Jule Wewer boven na cross CCIO4*-NC-S Strzegom

Jule Wewer stond gisteren na de dressuur met 27,00 strafpunten op een voorlopige tweede plaats in de CCIO4*-NC-S in Strzegom, maar met slechts 0,8 strafpunten in de cross is ze gestegen naar de koppositie. Wewer legde de cross af met de 18-jarige Oldenburger Ruling Spirit (v. Rubin Royal OLD). De Duitse eventingamazone begint morgen aan het springparcours met 27,80 strafpunten.

Mirza Fouaad neemt na de cross voorlopig de tweede plaats in met de tienjarige Holsteinse merrie Dajara 4 (v. Carrico). Gisteren stond ze na de dressuur nog op de twaalfde plaats met 32,40 strafpunten, maar in de cross liep ze slechts tegen 4,00 strafpunten aan. Hierdoor steeg ze tien plaatsen in het klassement.

Britse na cross derde

Jonna Britse heeft na de cross de derde plaats in handen in het klassement. De Zweedse amazone rekende op de 16-jarige merrie Quattrino (v. Quite Easy I). De combinatie noteerde in de cross 6,0 strafpunten. Voor haar dressuurproef kreeg ze 30,50 strafpunten en stond ze op de zesde plaats. Door een goede cross klom ze naar de derde plaats.

Lips voorlopig 29e

Tim Lips ging gisteren nog aan de leiding na de dressuur met 26,20 strafpunten. Hij kon deze uitstekende prestatie niet vasthouden in de cross. Met zijn paard TMX Herby (v. Zirocco Blue VDL) liep hij 40 strafpunten op, nadat Herby één keer weigerde op een punt in de tweede watercombinatie en één keer op een smalletje. Lips kon de cross wel uitrijden. Hij kreeg ook 33,60 strafpunten wegens tijdsoverschrijding.

Bekijk hier de uitslag van de cross

Bron: Horses.nl