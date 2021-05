Julia Krajewski met Amande de B’Neville op koers voor OS-shortlist

Julia Krajeskis gaat na de cross met Amande de B’Neville (v. Oscar des Fontaines) met haar dressuurscore aan de leiding in de CCI4*L van Saumur. Daarmee staat ze er niet alleen goed voor in het klassement, maar is ze ook op de goede weg om op de Duitse shortlist te kunnen komen voor de Olympische Spelen. Een van de voorwaarden daarvoor is het zonder hindernisfouten rijden van een lange vierstercross.

“Ik moet zeggen dat ik erg blij ben en vooral ook heel trots ben op Amande de B’Neville”, vertelde de amazone na de cross. “Je moet niet vergeten dat de CCI4*-L van Saumur de moeilijkste wedstrijd is die zij ooit gelopen heeft. Ze is elf jaar en ik heb haar stap voor stap opgeleid. Het is wel zo dat zij na het afscheid van Samurai du Thot een stap naar voren heeft gedaan.”

Tijd weer goed gemaakt

“Vandaag in de cross was ik wat voorzichtig en omdat ik zelf erg oplette op de technische elementen van de hindernissen was ik een beetje te langzaam”, blikte de amazone terug. “Het had erom kunnen gaan spannen, maar in de laatste vijf minuten heeft ze twaalf tot vijftien seconden goedgemaakt zonder dat ze zich echt in hoefde te spannen. Dat bevestigt mijn gevoel over haar kwaliteit in de cross. Ze kwam gewoon nog fris aan de finish.”

Springparcours

Het afsluitende springparcours staat voor vanmiddag op het programma. Krajewski is op dit moment de enige niet-Franse in de top tien. Thomas Carlile staat momenteel met Birmane (v. Vargas de Ste Hermelle) op de tweede plaats in de tussenstand met net geen vier strafpunten verschil.

Bron: St-Georg