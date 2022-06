Julia Krajewski na twee onderdelen aan kop in CCI4*-S Wiesbaden

Regerend Olympisch kampioene Julia Krajewski gaat na de dressuur en het springparcours aan de leiding in de tussenstand van de korte vierster in Wiesbaden. De Duitse amazone stuurde Amande de B'Neville (v. Oscar des Fontaines) naar 78,63% in de dressuurproef en bleef dankzij een foutloos parcours op haar dressuurscore van 26,0 strafpunten staan.