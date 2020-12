Julia Krajewski keert terug in Duits Olympiade kader

Eventingamazone Julia Krajewski is met de 14-jarige Frans gefokte Samourai du Thot (v. Milor Landais) teruggekeerd in het Olympisch kader. De combinatie maakte eerder deel uit van het Duitse team op het EK in Strzegom in 2017, maar werd betrapt op doping. Het Duitse team verloor toen zilver en Krajewski werd tijdelijk uit het kader gezet.

Maar de ervaren combinatie maakt nu dus weer deel uit van het hoogste eventingkader van Duitsland. Datzelfde geldt voor Sandra Auffarth, Michael Jung en Ingrid Klimke die ieder met twee paarden zijn vertegenwoordigd. Andreas Dibowski heeft één ijzer in het vuur, waar hij op kan rekenen met het oog op de grote kampioenschappen.

Overwinningen in Arville en Strzegom

Krajewski heeft de plek in het Olympisch kader onder andere te danken aan haar goede prestaties in augustus en oktober. Ze schreef met Samourai du Thot de CCI4*-S in het Belgische Arville op haar naam. De combinatie was ook de beste bij de CCI4*-L in het Poolse Strzegom.

Olympisch kader

Olympiakader:

– Sandra Auffart met Let’s Dance (v. Lancer II) en Viamant du Matz (v. Diamant de Semilly)

– Michael Jung met FischerChipmunk FRH (v. Contendro I) en FischerRocana FST (v. Ituango XX)

– Ingrid Klimke met SAP Asha P (v. Askari) en SAP Hale Bob OLD (v. Helikon XX)

– Andreas Dibowski met FRH Corrida (v. Contendro I)

– Julia Krajewski met Samourai du Thot (v. Milor Landais)

Bron: Horses.nl/Pferd-Aktuell