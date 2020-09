Jung en FischerChipmunk winnen 4* met topscore

Michael Jung vormde een klasse apart op het eventingconcours in Avenches, Zwitserland. Met zijn hoop voor de Olympische Spelen, FischerChipmunk FRH (v. Contendro I), reed de Duitser op zijn dressuurscore naar de winst in de korte vierster. En die dressuurscore was ook bijna Olympisch te noemen: 80% ofwel 20 strafpunten.

Thuisruiter Felix Vogg tekende voor plek twee en drie, op een gepaste afstand van 7,5 strafpunten van Jung. De winnaar verbrak overigens niet zijn persoonlijk record in een 4*, dat staat op 19,4 strafpunten totaal en werd half juli in Strzegom gezet.

Nog meer succes

Jung werd bovendien vierde met zijn nieuwe troef Fischer Wild Wave (v. Water Dance XX), die pas acht jaar oud is. Het duo moest 1,2 fouten voor tijd bij de dressuurscore van 29,3 optellen. Het was de eerste vierster voor dit paard. Met Star Connection FRH won Jung bovendien de 3*. Het duo liep alleen wat tijdfouten op in de cross.

Er deden geen Nederlandse combinaties mee in Avenches.

Bron: Horses.nl