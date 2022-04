Kentucky 5* eventing publiceert deelnemerslijst

Van 27 april t/m 1 mei 2022 vindt in Kentucky (VS) de prestigieuze 5*L eventing plaats. Met een prijzenpot van maar liefst 400.000 dollar waarvan 130.000 dollar voor de winnaar, verzekert de organisatie zich van een indrukwekkend internationaal deelnemersveld.

Wereldwijd zijn er slechts 7 wedstrijden waar 5* eventing wedstrijden worden verreden. Verdeeld over Amerika, Engeland, Duitsland, Frankrijk en Australië waar dan ook de absolute wereldtop aan de start komt. Op de entrylist die de organisatie van Kentucky bekend heeft gemaakt staan 57 deelnemers uit 7 landen. Dat eventing in Amerika een grote sport is blijkt wel uit het aantal Amerikaanse inschrijvingen. Maar liefst 42 combinaties zijn afkomstig uit Amerika. 19 paarden maken hier hun 5* debuut. Michael Jung zal met zijn Olympiade paard Fischerchipmunk FRH aan de start verschijnen. Jung won de Kentucky 5* in 2015, 2016 en 2017. Andere bekende namen die dit jaar deelnemen zijn de Nieuw-Zeelandse amazone Jonelle Price, Pipa Funell voor Engeland en 5* Maryland winnaar 2021 de Amerikaan Boyd Martin.

Kijk hier voor de deelnemerslijst

Onderstaand de cross van de Kentucky 5* winnaar van 2021 Oliver Townend met Ballaghmor Class