Klimke regeert in vierster, Hazeleger en Kooremans in top 5

Tegen Ingrid Klimke was geen kruid gewassen in de korte vierster van Oudkarspel dit weekend. De Duitse topamazone werd eerste met SAP Hale Bob (v. Helikon XX). De dressuurscore van dik 76% gaf het duo zoveel voorsprong dat ze zich zelfs wat tijdfouten in de crosscountry en een balk bij het springen kon veroorloven. De derde plaats was voor Stephan Hazeleger en Dupon (v. Phin Phin). Vanuit de zesde positie in de dressuur, wat tijdfoutjes in de cross en een foutloos springparcours.

Klimke werd ook tweede in de vierster, met Equistros Siena Just Do it (v. Semper Fi). Ook hier een dikke dressuurscore en een paar tijdfouten in de cross. Siena bleef wel foutloos bij het springen. Voor Raf Kooremans en de inmiddels tienjarige Houdini (v. Dakar VDL) was er ook een foutloos springparcours en wat tijdfouten in de cross bovenop een tiende plaats na de dressuur. Kooremans werd vijfde.

Leida Naber tweede in CCI2*-L

In de lange tweester was de winst voor de Chinese ruiter Huadong Sun, die op zijn dressuurscore van 23,5 strafpunten aan de eindstreep kwam. De jonge Nederlandse Leida Naber werd knap tweede met ACSI T-Bone EH Z (v. Thunder van de Zuuthoeve). Ook zij bleef helemaal foutloos in de crosscountry en het springen. Dat leverde een totaal van 27,4 strafpunten op.

Pony’s en intro

Bij de pony’s vielen de Nederlandse dames net buiten het podium. Lila van Rijthoven was de beste, zij werd vierde met Nemo 179. In de intro-rubriek CCI1* was de overwinning voor Renske de Bruin, die met haar Jazz-merrie Gina Barina won dankzij de tweede plaats in de dressuur, een foutloze cross en een balkje in het springparcours.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl