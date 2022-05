Klimke’s Hale Bob met pensioen

Ingrid Klimke heeft vandaag bekend gemaakt dat SAP Hale Bobe OLD (Helikon xx x Noble Champion) van zijn pensioen mag gaan genieten. Aanleiding voor deze beslissing, die eerder is genomen dan verwacht, is de peesblessure die de ruin vorige week opliep op het WK testevenement in het Italiaanse Pratoni del Vivaro. Hale Bob wordt daarvoor behandeld en het revalidatietraject zal er op gericht zijn dat hij pijnvrij van een pensioen in de wei kan gaan genieten.

Klimke stond na de dressuur in Pratoni del Vivaro tweede met de achttienjarige Oldenburger, maar moest de cross halverwege staken, omdat Hale Bob onregelmatig werd.

Successen

Klimke en Hale Bob schreven tal van overwinningen op hun naam, waaronder in 2017 en 2019 individueel Goud op de Europese kampioenschappen. De ruin werd in 2017 en 2018 verkozen tot Paard van het Jaar door Reiter Revue en in 2020 werd hij zelfs Paard van het Decennium. Vorige maand won het duo nog met overmacht de vierster in Oudkarspel. De dressuurscore van dik 76% gaf het duo zoveel voorsprong dat ze zich zelfs wat tijdfouten in de crosscountry en een balk bij het springen konden veroorloven.

Bron: Reiterrevue